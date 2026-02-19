Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin ardından Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yaraların sarılması noktasında önemli çalışmalara imza atan, Afşin halkı ile gönül köprüsü kuran Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG), ilçede temsilcilik açtı.

Çorum’da başarılı çalışmalar ve projelerde kendini kanıtlayan COŞTOG, büyümesini sürdürmek, daha geniş kitlelere hitap etmek amacıyla dışa açılıyor. Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği, ilimizin kardeş şehri Afşin’de teşkilatlanıyor.

Çorum merkezli ÇOSTOG, teşkilatlanma çalışmalarını genişleterek Afşin’de temsilcilik açma kararı aldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Afşin Temsilciliği’ne Mıstık Karakuş atandı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Dernek Genel Başkanı İlhan Kılıç, sivil toplum kuruluşlarının toplumun ortak vicdanı olduğuna dikkat çekerek, Afşin’de açılacak temsilciliğin bölge için önemli çalışmalara vesile olacağını ifade etti.

Kılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Amacımız; birlik ve beraberliği güçlendirmek, sosyal dayanışmayı artırmak ve memleketimize fayda sağlayacak projeleri hayata geçirmektir. Afşin ilçemizde güçlü bir gönül bağı kurarak sivil toplum bilincini daha ileriye taşıyacağız. Bu anlamda temsilcilik görevini üstlenen Mıstık Karakuş’a başarılar diliyorum. Afşin’imize hayırlı olsun.”

Dernek yönetimi, Afşin Temsilciliği aracılığıyla sosyal projeler, gençlik çalışmaları ve toplumsal farkındalık faaliyetlerinin hayata geçirilmesinin planlandığını belirtti.

Yeni temsilciliğin önümüzdeki günlerde resmi çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

Muhabir: Haber Merkezi