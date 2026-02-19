Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, Ramazan ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, oruç tutan vatandaşlara ilaç kullanımı konusunda önemli uyarılarda bulundu. Ramazan’ın yalnızca aç kalmak değil; durmak, düşünmek ve dengeyi hatırlamak anlamına geldiğini belirten Afacan, sağlığın ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Erol Afacan, iyi niyetle yapılan yanlış uygulamaların sağlık açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekerek, “Oruç tutarken ‘birkaç gün idare ederim’ düşüncesiyle ilaçlarını erteleyen ya da tamamen bırakan insanlar görüyoruz. Kimisi tüm ilaçlarını sahura sıkıştırıyor, kimisi iftarda hepsini birden alıyor. Oysa ilaç, niyetle değil; bilimle, planla ve düzenle kullanıldığında şifa olur” ifadelerini kullandı.

“HER İLACIN BİR ZAMANI VARDIR”

Ramazan ayında eczanelerde en sık sorulan sorulardan birinin “Bu ilacı oruçluyken kullanabilir miyim?” olduğunu belirten Afacan, bu sorunun cevabının kişiden kişiye değiştiğini söyledi. Hastalığın türü, kullanılan ilacın özellikleri ve kişinin genel sağlık durumuna göre değerlendirme yapılması gerektiğini kaydeden Afacan, mutlaka hekim görüşüne başvurulması gerektiğini ifade etti.

“SAĞLIK ERTELENEMEZ”

Sağlığın ertelenebilecek bir konu olmadığını vurgulayan Afacan, dinin de aklı ve bedeni korumayı esas aldığını hatırlattı. Sağlığı riske atarak tutulan bir orucun ne bedene ne de ruha fayda sağlayacağını belirten Afacan, Ramazan ayının daha dengeli beslenmek, alışkanlıkları gözden geçirmek ve doğru bilgiye yönelmek için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Eczacılar olarak Ramazan ayında da yalnızca ilaç temin eden değil; yol gösteren ve bilinçlendiren sağlık danışmanları olarak görev yaptıklarını belirten Afacan, “Bilinçli toplum, sağlıklı toplumdur. Sağlıkla tutulan oruç, Ramazan’ın bereketini ve huzurunu gerçek anlamda yaşatır” dedi.

