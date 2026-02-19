Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren manevi bir iklim sunduğunu belirterek tüm Çorum halkının Ramazan ayını tebrik etti.

Aşgın, mesajında Ramazan ayına kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını ifade ederek, “Bugün ilk teravih namazını eda edecek, bu gece ilk sahurla birlikte 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e kavuşmanın huzurunu yaşayacağız. Ramazan; paylaşmanın, sabrın, yardımlaşmanın ve gönüllerin arınmasının ayıdır” dedi.

Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğine dikkat çeken Başkan Aşgın, bu mübarek ayın şehre sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Aşgın, “İhtiyaç sahiplerini gözettiğimiz, gönüller yaptığımız, sofralarımızı ve dualarımızı paylaştığımız bir Ramazan geçirmeyi diliyorum” ifadelerini kullandı.

SOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI ARTACAK

Çorum Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca sosyal destek çalışmalarının artarak devam edeceğini vurgulayan Aşgın, dayanışma ve yardımlaşma faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirtti.

