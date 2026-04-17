Çorum’da okul güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve müdürlük yöneticileri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve güvenlik güçleriyle birlikte okullarda incelemelerde bulundu.

Eğitim ortamlarının daha güvenli hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde, özellikle okul çevrelerinde alınan güvenlik önlemleri yerinde değerlendirildi. Okul giriş ve çıkış saatlerinde güvenlik güçlerinin aktif görev aldığı gözlemlenirken, öğrencilerin huzurlu bir ortamda eğitim görmesi için kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Muhabir: Haber Merkezi