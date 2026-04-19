Çorum’dan MHP’li 4 İlçe Belediye Başkanı, Antalya’da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, üç gün süren programa iştirak etti.

Antalya’da gerçekleştirilen toplantı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin himayelerinde ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın koordinasyonunda düzenlendi.

Türkiye genelinden çok sayıda belediye başkanının yanı sıra akademisyenlerin de yer aldığı programda, yerel yönetim çalışmaları, belediyecilik hizmetleri ve sahadaki uygulamalara ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca belediye başkanları, toplantıda öneri ve taleplerini dile getirdi.

MHP’li başkanlar “Üretken Belediyecilik anlayışıyla ülkemizin her köşesinde hizmet sevdasını ortaya koyan kıymetli belediye başkanlarımız ve değerli akademisyenlerimizle verimli bir istişare gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ