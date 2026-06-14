İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir başkanlığında, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sunulan sağlık hizmetlerinin değerlendirildiği kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Büşra Arslan Kaya ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, başhekim yardımcıları ve hastane yöneticileri katıldı.

Toplantıda hastanede sunulan sağlık hizmetleri tüm yönleriyle ele alınırken, mevcut durum değerlendirmesi yapıldı. Sağlık hizmetlerinin etkinlik, verimlilik ve kalite düzeyini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar gözden geçirildi.

Özellikle poliklinikler, acil servis, yoğun bakım üniteleri ve ameliyathanelerde yürütülen hizmet süreçleri detaylı şekilde incelendi. Hasta memnuniyetinin artırılması, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda hastanenin mali performansı ve mali analizleri de ele alındı. Kaynakların etkin ve verimli kullanımı, mali sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi ve maliyet etkin sağlık hizmetlerinin devamlılığının sağlanması konuları görüşüldü. İlgili birim yöneticilerinin görüş ve önerilerinin alındığı toplantıda, belirlenen hedefler doğrultusunda yürütülecek çalışmalar ve izlenecek yol haritası üzerinde duruldu.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi