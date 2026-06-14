Eğitim-Sen Çorum Şubesi Müzik Topluluğu’nun hazırladığı konser, bugün ve yarın Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Türk Halk Müziği ve özgün müziğin seçme eserlerinin yer alacağı konserde solistlerin sunumunun yanı sıra orkestra gösterisi var.

“Emek Bizim, Ezgi Bizim, Yarınlar Hepimizin” sloganıyla düzenlenen geceye türkülerde, ezgilerde ve dayanışmada buluşmak üzere, sanatın birleştirici gücüne inanan herkes davet edildi.

Orkestrada Emre Özkeskin (bağlama), Rıza Aydın (bağlama), Zeynel Demir (bas gitar), Çiğdem Kocabıyık (flüt), İbrahim Çelikcan (gitar), Cevahir Sarıkaya (kaval), Serkan İşçi (keman), Onur Özgür (klavye), Dinçer Şimşek’ın (bas davul) görev aldığı konserde Anıl Doğan, Aslı Uçar, Ayten Atay, Çiğdem Kocabıyık, Demet Demir, Dinçer Şimşek, Duygu Pelen, Güray Ardık, Hilal Ercan, İbrahim Çelikcan, Mesude Mülazım, Onur Özgür, Özlem Ceyhuni, Pınar Topal, Rıza Aydın, Serkan İşçi, Yeliz Güzelordu, Yeşim Demirörs, Yeter Şahin ve Zeynel Demir de solist olarak birbirinden güzel türküleri seslendirecek.

Konser bugün ve yarın saat 20.00’de Devlet Tiyatrosu Salonu’nda başlayacak.

Muhabir: Haber Merkezi