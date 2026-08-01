2016 yılında Hakkari’nin Çukurca ilçesinde şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Bekir Eren Deniz’in aziz hatırası için Çorum Şehitlik Camii’nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Duygu dolu anların yaşandığı programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve protokol üyeleri katılarak şehidin kıymetli ailesinin yanında yer aldı.

Programda okunan Mevlid-i Şerifin ardından, şehit Bekir Eren Deniz başta olmak üzere vatan uğruna can veren tüm kahraman şehitler için dualar edildi.

Şehidin hatırasının yaşatıldığı programda, birlik ve beraberlik mesajları verilirken, katılımcılar şehit ailesine taziyelerini iletti.

Muhabir: Haber Merkezi