Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, alanında uzman hekim kadrosu ve gelişmiş tıbbi altyapısıyla bölgenin önemli sağlık merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Klinik, sadece Çorum’a değil, çevre illerden sevk edilen hastalara da hizmet veren klinik, nitelikli sağlık hizmeti sunumunda öne çıkıyor.

Klinikte 1 öğretim üyesi, 3 uzman hekim ve 1 gastroenteroloji yan dal asistanı görev yaparken, aynı zamanda Çorum’da yan dal uzmanlık eğitimi veren tek merkez olma özelliği de dikkat çekiyor.

Gastroenteroloji Kliniği’nde endoskopi, kolonoskopi, ERCP, EUS ve ESD gibi ileri düzey tanı ve tedavi işlemleri düzenli ve başarılı bir şekilde uygulanıyor. Deneyimli ekip sayesinde hastalara hızlı, güvenli ve etkin müdahale imkânı sağlanıyor.

Öte yandan kronik karaciğer hastalıkları, iltihaplı bağırsak hastalıkları (IBD) ve diğer gastroenterolojik rahatsızlıklara yönelik özellikli poliklinik hizmetleri de kesintisiz olarak sürdürülüyor.

2026 yılında kliniğe kazandırılan yeni nesil endoskopi, kolonoskopi ve EUS cihazlarıyla birlikte hem hizmet kapasitesi hem de kalite standartları daha da yükseltildi. Bu yatırımlarla hastalara sunulan sağlık hizmetinin daha hızlı ve etkin hale getirilmesi hedefleniyor.

Her yıl binlerce hastaya tanı ve tedavi hizmeti sunan klinik, özveriyle çalışan sağlık personelinin gayretiyle bölge halkına umut olmaya devam ediyor.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, gastroenteroloji kliniği çalışanlarıyla bir araya gelerek kliniğin mevcut çalışmaları ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bölgeye sunulan sağlık hizmetlerinin daha da geliştirilmesine yönelik planlamaların ele alındığı toplantıda, sağlık hizmetlerinde kalite odaklı çalışmaların önemine vurgu yapıldı.

Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç, Gastroenteroloji Kliniğinin özverili çalışmalarından dolayı tüm ekibe teşekkür ederek, “Hastanemizin tüm birimlerinde olduğu gibi Gastroenteroloji Kliniğimizde de hasta odaklı, kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmetini her geçen gün daha ileriye taşımak için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR