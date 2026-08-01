Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde görev yapan Veteriner Hekim Yusuf Özdamar ile Veteriner Sağlık Teknikeri Sedat Uzunkaya, sahada yürüttükleri hayvan aşılama çalışmaları sırasında hayvan sahibinin fiziki saldırısına uğradı.

Yaşanan olayın ardından Çorum Veteriner Hekimler Odası tarafından yapılan basın açıklamasında, kamu adına yürütülen hayvan sağlığı hizmetlerinin önemine dikkat çekildi. Açıklamada, hayvan hastalıklarının önlenmesi, gıda güvenliğinin sağlanması ve halk sağlığının korunması açısından veteriner hekimlerin kritik bir görev üstlendiği vurgulandı.

Meslek mensuplarına yönelik her türlü şiddetin kabul edilemez olduğunun altı çizilen açıklamada, “Görevini kanunlar çerçevesinde yerine getiren kamu personeline yapılan bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu saldırının yalnızca ilgili personele değil, aynı zamanda kamu hizmetine ve toplum sağlığına yönelik olduğu belirtilirken, olayın tüm yönleriyle adli ve idari makamlarca titizlikle soruşturulması talep edildi.

Çorum Veteriner Hekimler Odası, saldırıya uğrayan Veteriner Hekim Yusuf Özdamar ve Veteriner Sağlık Teknikeri Sedat Uzunkaya’ya geçmiş olsun dileklerini ileterek, sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin en ağır şekilde uygulanmasını beklediklerini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, veteriner hekimlerin toplum ve hayvan sağlığı için fedakârca görev yapmaya devam edeceği ancak bu hizmetlerin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesinin tüm kurumların ve toplumun ortak sorumluluğu olduğu ifade edildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ