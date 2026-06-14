Çorum’da MY Koleji tarafından düzenlenen 6. Yıl Sonu Sergisi, yoğun katılımla gerçekleştirildi. 22, 23 ve 24. dönem Çorum Milletvekili Murat Yıldırım’ın kurucusu olduğu kolejin düzenlediği serginin açılış törenine Çorum Valisi Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın katıldı.

Açılışın ardından sergiyi gezen protokol üyeleri, öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri yakından inceleme fırsatı buldu. Teknoloji, tasarım ve yazılım alanlarında hazırlanan çalışmalar, katılımcılardan tam not aldı.

Sergide yapay zekâ projelerinden robotik tasarımlara, yazılım uygulamalarından mühendislik prototiplerine kadar birçok yenilikçi çalışma yer aldı. Öğrencilerin ortaya koyduğu projeler, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki yetkinliklerini ve geleceğe yönelik vizyonlarını gözler önüne serdi.

İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Vali Ali Çalgan, öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Gençlerimizin üretkenliği ve hayal gücüyle ortaya koyduğu bu çalışmalar bizlere büyük bir gurur yaşatıyor. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi