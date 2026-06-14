Hollanda Ankara Büyükelçiliği ile Çorum Arkeoloji Müzesi iş birliğinde düzenlenen “Emilie Haspels’in Gözünden Dağlık Frigya 1937-1958” fotoğraf sergisi, Çorum Müzesi’nde kapılarını açtı. Sergi, Frigya’nın arkeolojik ve kültürel mirasını, dönemin önemli isimlerinden Hollandalı arkeolog Emilie Haspels’in objektifinden günümüze taşıyor.

Açılışın ardından sergiyi, Çorum Valisi Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ve eşi Carmen Wijnands-van Toorenburg ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyza Aşgın birlikte gezdi.

Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş’ın da hazır bulunduğu ziyarette, katılımcılar Haspels’in 1937-1958 yılları arasında Dağlık Frigya bölgesinde gerçekleştirdiği çalışmalar sırasında çektiği fotoğrafları inceleyerek bölgenin tarihine ışık tutan kareler hakkında bilgi aldı.

Sergi, Frigya uygarlığının izlerini belgeleyen nadir arşiv görüntüleriyle hem akademik çevrelere hem de tarih meraklılarına önemli bir görsel kaynak sunuyor.

Muhabir: Haber Merkezi