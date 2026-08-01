Kaza, Ulukavak Mahallesi Çiftlikpınarı Caddesi'nde meydana geldi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla atarak ters döndü.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kazada şans eseri yaralanan olmadığı belirlendi.

Kazada ters dönen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.