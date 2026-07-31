Olay, Kale Mahallesi Milönü Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, H.Y.'ye ait evin yanında bulunan süngerler kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

Alevleri fark eden H.Y., yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmek istedi. Yangını söndürmeye çalıştığı sırada ellerinden yaralanan H.Y., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.Y., daha önce de geçimini sağlamak için topladığı kağıtların kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldığını iddia ederek, evinin ikinci kez hedef alındığını öne sürdü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.