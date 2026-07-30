Samsun'un Atakum ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, yabancı uyruklu M.İ. (48) adlı kadına kimlik bilgilerinin bir suç örgütü tarafından kullanıldığını öne sürerek korku ve panik yaşattı. Şüpheliler, sözde yürütülen soruşturma kapsamında evde bulunan ziynet eşyaları ile nakit paranın incelenmesi gerektiğini söyleyerek, mağdurun yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki altın ve parasını ikametine gelen kişiye elden teslim etmesini sağladı. İhbar üzerine harekete geçen Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucunda para ve altınları teslim alan kişinin M.C. (25) olduğunu tespit etti.

ÇORUM'DA YAKALANDI

Şüphelinin Çorum’da bulunduğunun belirlenmesi üzerine Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli operasyon düzenlendi. Operasyonda M.C., suça konu yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyaları ve nakit paranın tamamıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen para ve altınlara sahibine teslim edildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen M.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.