Çorum merkeze bağlı Kavacık Köyü'nde 9 Temmuz'da kaçak kazı sırasında mağarada mahsur kalan İbrahim Arınmış'ın cesedi aradan geçen 20 güne rağmen bulunduğu yerden çıkarılamadı.

AFAD dahil farklı kurumlardan uzman ekiplerin yürüttüğü çalışmalara rağmen mağarada defineciler tarafından hazırlanan patlayıcı düzeneği nedeniyle cesede henüz ulaşılamadığı öğrenildi.

Bölgede komandoların güvenlik amaçlı nöbeti devam ediyor.

Olayla ilgili başlatılan adli ve idari süreç devam ediyor.