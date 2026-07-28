Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftalık süre içerisinde, çeşitli suçlardan dolayı aranan 27 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti. Bu süreçte kayıp olarak aranan 6 kişiden 5’i bulunarak ailelerine teslim edildi.

Kent merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

20-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 2 kasten öldürme ve 1’i dolandırıcılık suçları olmak üzere toplamda 27 şahıs yakalandı.

Ayrıca ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın ve 4 erkek şahıstan 1 kadın ve 4 erkek bulunurken, 1 kadın şahsın aranma çalışmasının devam ettiği bildirildi.