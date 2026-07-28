F.Y. idaresindeki 18 ACS 319 plakalı kamyonet Osmancık yolunda ters yönden seyrettiği iddia edilen Ahmet Altuntaş (23)'ın kullandığı 19 AGC 232 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 68 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince müdahalesi edilen Altuntaş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralı motosiklet sürücüsü, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK