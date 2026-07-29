CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP İl Başkanlığı önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasında il yönetimi, 14 ilçe başkanı ve yönetimleri, il genel meclis üyeleri, gençlik kolları ve kadın kolları üyeleriyle birlikte CHP’den toplu istifa ettiklerini açıkladı.

Solmaz, basın açıklamasında, CHP çatısı altında büyük umutlarla yıllarca birlikte mücadele ettiklerini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyete onun ilke ve devrimlerine hizmet ettiklerini söyledi.

“CHP KURULUŞ FELSEFESİNDEN UZAKLAŞTI”

Son dönemde yaşanan gelişmeler, alınan kararlar ve özellikle butlan kararının ardından ortaya çıkan tablo birçok arkadaşında derin bir vicdan muhasebesine neden olduğunu dile getiren Solmaz, “Bugün toplumun önemli bir kesimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş felsefesinden uzaklaştığını, milletin beklentilerine cevap vermekte zorlandığını ve gerçek anlamda güçlü bir umut olma iddiasını kaybettiğini düşünmektedir. Ben de kendime şu soruyu sordum. Sadece eleştirmek yeterli mi? Yoksa Cumhuriyete, Atatürk'ün emanetine ve milletimizin geleceğine Yeniden umut olacak, yeni bir yol açmak mı gerekiyor? Vicdanım bana ikinci yolu gösterdi. Çünkü bu milletin bugün en çok ihtiyaç duyduğu şey umuttur. Umut adaletin yeniden tesis edilmesidir. Umut liyakatin yeniden hakim olmasıdır. Umut Umut gençlerin geleceğini bu topraklarda hayal edebilmesidir. Umut Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in 2. yüzyılında yeniden ayağa kalkmasıdır. İşte bu yüzden bugün yeni bir başlangıcın parçası oluyorum. Hayatta hiçbir dönüşüm sancısız olmaz. Doğa bize bunun en güzel örneğini gösterir. Bir tırtıl zamanı geldiğinde kendisini koza çeker. Dışarıdan bakanlar her şeyin bittiğini zanneder. Oysa en büyük değişim tam da o sessizliğin içinde yaşamaktadır.” ifadesini kullandı.

"KİMSEYE DÜŞMAN OLMADAN..."

Solmaz, kırgınlıkların değil umudun, ayrışmanın değil kucaklaşmanın, umutsuzluğun değil yeniden ayağa kalkmanın temsilcisi olmak için yola çıktıklarını belirterek, şunları söyledi: “Kimseye düşman olmadan, kimseyi ötekileştirmeden ama ilkelerimizden asla taviz vermeden biz o emaneti güçlü yarınlara ulaştırmak için yola çıkıyoruz. Biz makam için değil, mücadele için buradayız. Biz koltuk için değil, cumhuriyet için buradayız. Biz kırgınlık üretmek için değil, umut üretmek için buradayız.”

‘Cumhuriyetin gerektiğinde bedel ödenerek korunacak bir emanettir’ diyen Dolmaz, CHP Genel Merkezi’nin polis kuvvetleriyle kapısı kırılarak gaz sıkılarak kurşun sıkılıp işgal edilirken seçilmiş genel başkan Özgür Özel’in yanında olduklarını hatırlattı.

Bugün de 14 tane ilçe başkanı ve yönetimleri, bütün kademeleriyle bulundukları yerlerde, alanlarında istifalarını gerçekleştirdiğini, ayrıca İl Genel Belediye Meclis üyeleri, merkez ilçe gençlik, kadın kolları dahil olmak üzere tüm kademelerin bugün itibariyle üyeliklerini sonlandırarak, yeni oluşumun Özgür Özel liderliğinde başlatılan YENİ Parti’ye katılmak üzere işlemlerini başlattığını bildiren Solmaz, “Çıktığımız yol bizim için yeniden uygulayıp yaşatılacak olan umutların yoludur. Genel başkanımızın anlayışıyla yeni anlayışlarla yeni umutlarla halkın umudunu söndürmeden halkın iktidarına çıkan bu örgütü bir kez daha yürekten kutluyorum." dedi.

ÖZDOĞANLAR’DA PARTİ OFİSİ AÇILDI

Öte yandan Solmaz, yeni partilerinin binası konusunda girişimlerin sürdüğünü ancak üye kayıtlarının başlayabilmesi için Bahabey Özdoğanlar Kavşağı’nda bir parti ofisi tuttuklarını ve bugün itibariyle üye kayıtlarına başladıklarını bildirdi. Solmaz, diğer mahallelerde de kısa süre içinde parti ofislerinin hayata geçirileceğini ifade etti.

Basın açıklamasının ardından kalabalık grup sloganlar atarak Kadeş Barış Meydanı'na kadar yürüdü.