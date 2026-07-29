Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘mutlak butlan’ kararıyla CHP'ye Genel Başkan olarak atanmasının ardından CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ve 14 ilçe başkanı bugün il binası önünde toplanarak istifa açıklaması yaptı.

Solmaz ve ilçe başkanları Özgür Özel öncülüğünde kurulan YENİ Parti'ye geçerken, 14 üyesi bulunan CHP’nin belediye meclisinde 5 kişi ile yola devam edeceği öğrenildi.

9 üyenin YENİ Parti’ye geçtiği ifade edilirken, İl Genel Meclisi’nde ise CHP’li üyelerin tamamının YENİ Parti’ye geçtiği belirtildi.

Belediye Meclisi’nde il başkanı olacağı söylenen CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz ile birlikte Nazik Bulut, Ozan Gazel, Onur Topgül ve Ezgi Eşmen Tüfekçi’nin CHP’de siyaset yapmaya devam edeceği öğrenildi.

İstifalarla ilgili konuşan Dinçer Solmaz, “Meclis üyelerimizin hepsiyle görüşmedim. CHP’de devam edecek olan arkadaşlarımız var ama İl Genel Meclisi üyelerimizin tamamı istifasını sunacak. Belediye başkanlarımızdan iki tanesi istifa etti. Mecitözü Belediye Başkanımız ve Kargı Belediye Başkanımız istifalarını verdi. Belediye meclis üyelerimiz ve il genel meclis üyelerimiz e devlet üzerinden istifalarını vermeye başladı. Meclis üyelerimizin çoğunluğu Yeni Parti’ye katılım sağlıyor.” ifadesini kullandı.