Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, 38. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamında Fuar Alanı'nda kurulan esnaf sergisine verdiği destek dolayısıyla Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti.

Festival boyunca yerel esnafın stant açarak ürünlerini vatandaşlarla buluşturma fırsatı yakaladığını belirten Başkan Gür, bu yıl uygulanan organizasyonun esnaf açısından son derece verimli geçtiğini söyledi.

Fuarda yalnızca Çorumlu esnafa yer verilmesinin büyük bir memnuniyet oluşturduğunu ifade eden Gür, bu yaklaşımın hem şehir ekonomisine hem de yerel ticaretin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Yerel esnafın festival süresince vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Recep Gür, alışveriş hareketliliğinin esnafın yüzünü güldürdüğünü aktararak, "Festival boyunca hem hemşehrilerimizin hem de şehir dışından gelen misafirlerin yerel esnafa gösterdiği ilgi bizleri son derece mutlu etti. Esnafımız satışlarından ve gördüğü ilgiden oldukça memnun kaldı" dedi.

Esnaf dostu Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın yerel esnafı önceleyen yaklaşımının takdire şayan olduğunu dile getiren Gür, gelecek yıllarda düzenlenecek fuar ve festivallerde de aynı anlayışın sürdürülmesini temenni ettiklerini kaydetti.

Başkan Gür, "Çorum Belediyesi başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen Ticaret ve Sanayi Odası ile tüm esnaf oda başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yerel esnafımızın desteklenmesi hem şehrimizin ekonomisi hem de esnafımızın geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bundan sonraki festivallerde de sadece yerel esnafımıza öncelik verilmesini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Festivalin Çorum'un tanıtımına önemli katkı sağladığını da belirten Gür, kültürel etkinliklerin yanı sıra ekonomik hareketliliğin de artırılmasının şehir adına büyük kazanım olduğunu sözlerine ekledi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ