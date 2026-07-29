Çorum'da yıllardır beklenen İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı Projesi için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek proje kapsamında önümüzdeki hafta ilk kazma vurulacak, İlim Yayma Kavşağı araç trafiğine kapatılarak yapım çalışmalarına başlanacak.

Çalışmalar kapsamında İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı Projesi nedeniyle geçici olarak taşınması planlanan Pazartesi Pazarı'nın yeni yeri belli oldu.

Bölgede inceleme yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Pazartesi Pazarı'nın geçici olarak Çatalhavuz 26. Sokağa taşınacağını bildirdi. Aşsın, projenin detayları hakkında bilgi verdi. Aşgın, pazarın geçici olarak Çatalhavuz'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çıkan 550 metre uzunluğunda yola taşınacağını aktardı. İşaretlemelerin yapılacağını belirten Aşgın, "Cuma günü itibariyle bu hafta sonuna kadar buranın çizimlerini tamamlayacağız. Sonra pazarcılar kura çekecekler. Gerekli önlemleri aldık inşallah hiçbir sorun yaşanmadan bu süreci yöneteceğiz." dedi.

Öte yandan Aşgın, Seç-Al uygulamasının tüm pazarlarda devam ettiğini hatırlattı.