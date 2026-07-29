Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden, uzun yıllar Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görev yapan Prof. Dr. Hilmi Demir, Çorum’da düzenlenecek programla dualarla anılacak.

Çorum Türk Ocağı Kurucu Şube Başkanı ve İMVAK gönüllüsü olarak şehre önemli hizmetlerde bulunan merhum Prof. Dr. Hilmi Demir için 31 Temmuz 2026 Cuma günü bir anma programı gerçekleştirilecek.

Merhum Demir için Ulucami’de ikindi namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okutulacak.

İMVAK ve Türk Ocakları tarafından yapılan davette, Hilmi Demir’in dostları, öğrencileri ve tüm Çorum halkı programa katılmaya davet edildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR