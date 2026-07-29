Yıllardır baba yadigârı traktörleriyle vergisini ödeyerek, odaya kayıtlı şekilde vatandaşlara hizmet veren Yıldırım Öz ve Ahmet Solar'ı, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Başkan Doğan, iki esnafa “Örnek Esnaf Onur Belgesi”ni takdim etti.

“RESMİ ŞEKİLDE NAKLİYE HİZMETİ VERİYORLAR”

Başkan İbrahim Doğan, baba yadigârı traktörlerle nakliyecilik yapan esnafın alın teriyle ailesinin geçimini sağladığını belirterek, çalışmalarını büyük bir sorumluluk anlayışıyla sürdürdüklerini söyledi.

Doğan, “Baba yadigârı traktörlerle nakliyecilik yapıyorlar. Ekmeklerini kazanarak çoluk çocuklarının rızkını temin etmeye çalışıyorlar. Tabii bu işi yaparken sorumluluk duygusu içerisinde, devletine bağlılık şiarıyla hareket ederek hem oda kayıtları, hem vergi kayıtları, hem fişleri ve faturalarıyla resmi bir şekilde, sorumluluk duygusu içerisinde nakliye hizmetini yapıyorlar” dedi.

“ÖRNEK ESNAF ONUR BELGESİ TAKDİM EDİYORUZ”

Bu anlayışlarından dolayı Ahmet Solar ve Yıldırım Öz'e teşekkür eden Başkan Doğan, "Onun için biz de şoförlere dost olarak kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu sorumlu ve duyarlı davranışlarından dolayı Ahmet Solar abime ve Yıldırım Öz ağabeyime 'Örnek Esnaf Onur Belgesi' takdim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

KAYITSIZ ÇALIŞANLARA ÇAĞRI

Belgenin mutluluk ve gururla verildiğini ifade eden Doğan, kayıt dışı çalışanlara da çağrıda bulundu.

Başkan Doğan, "Bunu mutlulukla ve gururla yapıyoruz. Tabii vergisiz, kayıtsız, korsan bir biçimde çalışan arkadaşların da bu durumu görüp ibret almalarını, gerekli hassasiyeti ve duyarlılığı göstermelerini bekliyoruz." dedi.

Doğan, sözlerini, "Teşekkür ediyorum. Bu duyarlı ve hassas davranışlarınızdan dolayı sizleri tekrar tebrik ediyorum. Her zaman yanınızdayım, her zaman emrinizdeyim. Bunlar da sizlere güven duyduğumuzun bir göstergesidir." ifadeleriyle tamamladı.

Nakliyeci esnaflarından Ahmet Solar ve Yıldırım Öz duyarlı davranışından dolayı Başkan Doğan’a teşekkür ettiler.

Muhabir: Haber Merkezi