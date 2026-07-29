Muhammen bedelleri 1 milyon 755 bin lira ile 920 bin lira arasında değişen 12 adet arsanın satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif artırma usulü ile Çorum Belediyesi Konferans Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirildi.
259 ile 268 metrekare arasında değişen arsaların tamamı satıldı.
Kuruçay Mahallesi 262 ada, 6 parseldeki arsayı 1 milyon 305 bin liraya Murat Güven, 265 ada 1 parseldeki arsayı 1 milyon 605 bin liraya Muzaffer Kara, 265 ada 2 parseldeki arsayı 1 milyon 215 bin liraya Selami Eker, 265 ada 3 parseldeki arsayı 1 milyon 170 bin liraya Ahmet Resul, 265 ada 4 parseldeki arsayı 1 milyon liraya Fatih Çetin, 265 ada 5 parseldeki arsayı 1 milyon 450 bin liraya Rıdvan Aslan, 265 ada 6 parseldeki arsayı 1 milyon 550 bin liraya Halis Öksüz, 265 ada 7 parseldeki arsayı 1 milyon 430 bin liraya Ferdi Şahin, 265 ada 8 parseldeki arsayı 1 milyon 305 bin liraya Hakan Çetin, 265 ada 9 parseldeki arsayı 1 milyon 800 bin liraya Ali Alkan, 265 ada 10 parseldeki arsayı 2 milyon 195 bin liraya Hasan Hüseyin Erdoğan, 269 ada 5 parseldeki arsayı ise 1 milyon 280 bin liraya Battal Arguş aldı.