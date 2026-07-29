15 Temmuz itibarıyla hizmet vermeye başlayan kreşin seçim öncesinde verdikleri sözlerden biri olduğunu belirten Başkan Aşgın, projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kreşi ziyaretinde değerlendirmelerde bulunan Aşgın, “Çok güzel bir proje oldu. Çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve sevgi dolu bir ortamda eğitim alabilecekleri örnek bir tesisi şehrimize kazandırdık. Ailelerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek, çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak bir merkez oluşturduk.” dedi.

Modern donanımıyla dikkat çeken Gündüz Bakımevi’nde idari ofis, veli bekleme alanı, mutfak, yemek salonu ve etkinlik sınıfları bulunuyor. Çocuklara gün boyunca üç öğün yemek hizmeti sunulan merkezde, eğitim ve sosyal gelişimi destekleyen çeşitli etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

Resmi açılış töreninin yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Eylül ayında yapılacağını ifade eden Başkan Aşgın, kreşin hali hazırda öğrencilerine hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ailelere destek olacak projeleri hayata geçirmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Aşgın, “Seçim döneminde gündüz bakımevleriyle ilgili bir söz vermiştik. İlkini tamamlayarak hizmete açtık. İkinci gündüz bakımevimizi Bahçelievler Mahallesi’nde, üçüncüsünü ise Mimar Sinan Mahallesi’nde hayata geçireceğiz. Çocuklarımız ve ailelerimiz için yatırımlarımıza devam edeceğiz.” diye konuştu.

Başkan Aşgın, 15 Temmuz Neşeli Çocuk Gündüz Bakımevi’nin Çorum’a, çocuklara ve ailelere hayırlı olmasını dileyerek projede emeği geçenlere teşekkür etti.