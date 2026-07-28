Açılış programına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanvekili Osman Fatih Gümüş, AK Parti Merkez İlçe Başkanvekili Ahmet Tekin, Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, göreve geldikleri günden bu yana Akkent Mahallesi'nden en fazla sosyal tesis talebi aldıklarını belirterek, vatandaşların beklentilerine kayıtsız kalmadıklarını söyledi.

Mahallede daha önce özel sektör tarafından işletilen kafeteryanın sözleşme süresinin sona ermesinin ardından, vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda alanın belediye sosyal tesisi olarak yeniden düzenlendiğini ifade eden Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi olarak normal şartlarda mahallelere sosyal tesis açmadıklarını ancak şehir merkezine uzak bir konuma sahip olan Akkent Mahallesi için bu konuda istisnai bir uygulamaya gittiklerini dile getirdi.



Yaklaşık 100 metrekare kapalı, 360 metrekare açık kullanım alanına ve 200 kişi kapasitesine sahip tesisin, Çorum Belediyesinin 17'nci sosyal tesisi olarak hizmet vereceğini belirten Başkan Aşgın, "Yaptığımız her işi Çorum Belediyesine yakışır bir anlayışla, hiçbir ayrıntıyı ihmal etmeden tamamlıyoruz. Akkent Teras Kafe Sosyal Tesislerimizin mahallemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından edilen dua eşliğinde açılış kurdelesi kesildi. Açılışa yoğun ilgi gösteren mahalle sakinleri, tesisi gezerek Çorum manzarasına hakim konumuyla hizmet verecek sosyal tesisi inceledi.

Çorum Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmete sunduğu Akkent Teras Kafe Sosyal Tesisleri; modern yapısı, geniş oturma alanları, uygun fiyat politikası ve ailelerin güvenle vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanıyla bölge sakinlerine hizmet verecek.