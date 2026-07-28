Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, YEDAŞ Çorum Bölge Müdürü Mehmet Derman Fakour ve YEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Emin Genç'in katıldığı toplantıda ilçenin mevcut şebeke yapısı, son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalar, hizmet kalitesindeki gelişmeler ve 2026-2030 dönemine ilişkin yatırım hedefleri değerlendirildi. Toplantıda konuşan YEDAŞ Çorum Bölge Müdürü Fakour, Osmancık'ın gelişen yerleşim yapısı ve artan enerji ihtiyacı doğrultusunda ilçenin elektrik altyapısını güçlendirecek kapsamlı bir program hazırladıklarını belirterek, “Önümüzdeki beş yıllık dönemde Osmancık'a 969 milyon TL yatırım yapmayı planlıyoruz. İlçemizin bugünkü ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra gelecekte oluşabilecek enerji talebini de dikkate alıyoruz. Şebekemizi daha güçlü, dayanıklı ve teknolojik hale getirerek kullanıcılarımıza daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Osmancık'ta 28 bin 387 kullanıcıya elektrik dağıtım hizmeti sunduklarını ifade eden Fakour, ilçede 441 trafo ve toplam bin 544 kilometrelik enerji hattı bulunduğunu söyledi. Son beş yılda ilçede toplam 53,3 milyon TL tutarında yatırım ve bakım çalışması gerçekleştirildiğini kaydeden Fakour, 2026-2030 dönemi için ayrılan 969 milyon TL'lik bütçenin geçmiş beş yılda gerçekleştirilen çalışmaların yaklaşık 18 katına ulaştığına dikkat çekti. Fakour, “Osmancık, bin 273 kilometrekarelik yüzölçümü, 18 mahallesi ve 55 köyüyle geniş bir hizmet alanına sahip. Yeni dönemde mevcut şebekenin yenilenmesine, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni tesislerin kurulmasına, bakım çalışmalarına ve teknolojik altyapının güçlendirilmesine odaklanacağız. Yatırım bütçemizdeki önemli artış, Osmancık'ın enerji altyapısına verdiğimiz önemin açık bir göstergesidir” diye konuştu.

KESİNTİ SÜRESİ VE SAYISINDA İYİLEŞME

Yatırım ve bakım çalışmalarının hizmet kalitesine doğrudan katkı sunduğunu belirten Fakour, Osmancık'ta 2021-2025 yılları arasındaki abone başına yıllık ortalama kesinti süresinin yaklaşık 630 dakika olduğunu söyledi. Bu değerin 2026 yılının ilk beş ayında 143 dakika olarak gerçekleştiğini ve abone başına yıllık ortalama kesinti sayısının son beş yılda 7,8 olduğunu aktaran Fakour, 2026 yılının ilk beş ayında bu değerin 2,3 seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti. Fakour, "Yatırımlarımızın temel amacı yalnızca yeni hatlar ve tesisler oluşturmak değil, kullanıcılarımızın günlük yaşamına doğrudan yansıyan hizmet kalitesini geliştirmektir. Planlı bakım, şebeke yenileme ve teknoloji yatırımlarımızla kesintilerin süresini ve sayısını azaltmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

SOKAK AYDINLATMALARINDA LED DÖNÜŞÜM PROJESİ

YEDAŞ'ın hizmet bölgesindeki yaklaşık 500 bin sokak aydınlatma armatürünü LED teknolojisiyle yenilemek amacıyla başlattığı dönüşüm çalışmaları Osmancık'ta da devam ediyor. Proje kapsamında hizmet bölgesinde bugüne kadar toplam 45 bin armatürün dönüşümü tamamlanırken, çalışmalar planlanan program doğrultusunda sürdürülüyor. LED dönüşümüyle daha aydınlık sokaklar oluşturulması ve yüzde 60'a varan enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Fakour, “Gece güvenliğine ve yaşam kalitesine katkı sağlayan LED dönüşüm çalışmalarımızı Osmancık'ta da sürdürüyoruz. Daha aydınlık sokaklar ve enerjinin daha verimli kullanıldığı bir altyapı için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

DİJİTAL SİSTEMLERLE DAHA ETKİN ŞEBEKE YÖNETİMİ

Toplantıda YEDAŞ'ın dijital dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi verildi. SCADA sistemi sayesinde enerji şebekesine uzaktan müdahale edilebildiği, OMS sistemi aracılığıyla arızaların kısa sürede tespit edilerek saha ekiplerinin ilgili noktalara yönlendirildiği aktarıldı. Teknoloji yatırımlarıyla sahadaki çalışmaların birbirini tamamladığını belirten Fakour, “SCADA ve OMS gibi dijital sistemler sayesinde şebekemizi daha etkin yönetiyor, arızaların kaynağını daha hızlı belirliyor ve ekiplerimizi doğru noktalara yönlendiriyoruz. Dijital altyapımızı geliştirirken saha yatırımlarımızı da aynı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise, ilçenin gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması açısından enerji altyapısının büyük önem taşıdığını belirtti. Planlanan yatırımların Osmancık'ın geleceğine değerli katkılar sağlayacağını ifade eden Gelgör, ilçeye yapılacak çalışmalar dolayısıyla YEDAŞ'a teşekkür ederek, kurumlar arasındaki iş birliğinin devam edeceğini söyledi.