CHP’DE BEKLENEN İSTİFA GÜNÜ GELDİ

Özgür Özel, YENİ Parti’nin kuruluş evraklarını geçtiğimiz hafta imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti. Özel ile birlikte aralarında Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın da olduğu toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek YENİ Parti Kurucular Kurulu’na katıldı. Yaşanan bu gelişme üzerine CHP örgütlerinin de partiden istifa etmesi ve Özel’in saflarına geçmesi bekleniyordu. CHP Çorum Örgütleri’nde beklenen istifa günü geldi çattı. İl Başkanı Dinçer Solmaz, il yöneticileri, 15 ilçe başkanı ve yöneticileri ile 2 ilçe belediye başkanı CHP’den 29 Temmuz Çarşamba günü itibariyle toplu şekilde istifa edecek.

15 İLÇE VE İL YÖNETİCİLERİ TOPLU İSTİFA EDECEĞİZ

Yarın saat 15.00'da CHP İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek basın toplantısında toplu istifa edeceklerini açıklayan CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi: “29 Temmuz Çarşamba günü benimle birlikte il yöneticileri, 15 ilçe başkanı ve yöneticileri, Mecitözü Belediye Başkanımız Veli Aylar ve Kargı Belediye Başkanımız Hamit Dereli kamuoyu ile istifalarımızı paylaşacağız ve YENİ Parti’ye geçeceğiz.”

"BİZ BİR BİNAYI DEĞİL ATATÜRK İLKELERİNİ KORUMAK ÜZERE YOLA ÇIKIYORUZ"

Bunun alınması kolay olmayan bir karar olduğunu aktaran Solmaz, "Vicdanen ve psikolojik olarak zor bir karardı ama alınması gereken bir karardı. Çünkü biz bir binayı değil Atatürk'ün ruhen emanet ettiği değerlerin zarar görmemesi için ve de Cumhuriyetin Atatürk'ün bize emanet ettiği o ilkelerin korunması amacıyla yola çıkıyoruz. Halkta, Genel Başkanımız nezdinde oluşan umudun iktidar umudunu büyütmesi amacıyla buna destek vermek için yola çıkıyoruz." diye konuştu.