Özgür Özel’in liderliğinde kurulan Yeni Parti'nin kurucu milletvekillerinden Mehmet Tahtasız, gazetemizi ziyaret ederek, kardeşi Recep Yolyapar'ın vefatı nedeniyle Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar'a başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyaret sırasında Yeni Parti'nin Çorum'daki örgütlenme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Tahtasız, partinin kurucu il başkanının Dinçer Solmaz olacağını açıkladı.

Tahtasız, Dinçer Solmaz ile bir araya geldiklerini belirterek, Çorum genelinde kapsayıcı bir örgütlenme hedeflediklerini belirterek, "Kurucu il başkanımız olarak Dinçer Solmaz başkanla birlikte yol yürüyeceğiz. Dün de kendisiyle toplantı yaptık, görüştük. Çorum'u kucaklayacak bir yapı oluşturacağız. 15 mahallemizin tamamında temsilcilerimizin olması yönünde çalışma yürütüyoruz. Farklı meslek gruplarının ve farklı mezheplerin ortak paydada buluştuğu, herkesi kapsayan Yeni Parti çatısı altında toplanıyoruz." dedi.