Anahtar Parti Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, Genel Merkez yöneticileri ile teşkilat mensuplarını bir araya getirerek partinin “Teşkilat Vizyonunu” masaya yatırdı.

Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tahir Keskinkılıç ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Berat Akkaş, Çorum’da parti yönetimi ile bir araya geldi.

İl Başkanı Nurullah Müstet, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Algır, Kadın Kolları Başkanı Tülay Ercan, İl ve Merkez İlçe Yönetimi, İlçe Başkanları, Gençlik ve Kadın Kolları Üyelerinin katıldığı toplantıda partinin teşkilat vizyonu, hedef ve projeleri ile saha çalışmaları değerlendirildi.

ÇORUM FK’YA BAŞARILAR DİLEDİLER

Toplantıda İl Başkanı Müstet, Keskinkılıç ve Akkaş’a bu sezon büyük bir başarı ortaya koyarak Süper Lige çıkan Arca Çorum FK’nın atkılarını hediye etti.

Keskinkılıç ve Akkaş ise Çorum FK’yı tebrik ederek Süper Lig mücadelesinde üstün başarılar diledi, takımın başarısı ile gurur duyduklarını dile getirdiler.

MÜSTET VE ÇORUM TEŞKİLATINA TEBRİK

Çorum’da partiyi kısa sürece toparlayan ve üye sayısını her geçen gün artıran Nurullah Müstet, Genel Merkez ile karşılıklı diyalog halinde çalışmalarını sürdürürken, “Teşkilat Vizyonu” toplantısı ile başarılı bir çalışmaya daha imza attı.

Genel Merkez Temsilcileri Tahir Keskinkılıç ve Berat Akkaş, Çorum Teşkilatını başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

İl Başkanı Müstet ise Çorum’a olan sıcak ilgi ve toplantıya katılımları nedeniyle Keskinkılıç ve Akkaş’a, toplantıya katılan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi