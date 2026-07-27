İstifa eden isimler arasında Çorum siyasetinde önemli görevlerde bulunmuş üç eski milletvekili de yer aldı. Feridun Ayvazoğlu, Tufan Köse ve Ali Haydar Şahin’in de aralarında bulunduğu isimler, yeni bir siyasi oluşuma destek vereceklerini açıkladı.

İstifa eden eski milletvekilleri, yayımladıkları ortak açıklamada, "partinin tüzel kişiliğini bir gün geri alana kadar geçici olarak ayrılma" kararı aldıklarını ifade etti.

"Yeni bir siyasal anlayışın inşasına katkı sunacağız"

Eski milletvekillerinin ortak açıklamasında, CHP'nin son dönemde yaşadığı gelişmelere ilişkin eleştiriler yer aldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin köklü tarihine, Atatürk ilke ve devrimlerine, laik ve demokratik Cumhuriyetimizin temel değerlerine yürekten bağlı önceki dönem milletvekilleri olarak, partimizin son dönemde yaşadığı hukuksuzluklara sessiz kalamayarak bugün büyük bir üzüntüyle CHP'mizin tüzel kişiliğini bir gün geri alana kadar partimizden geçici olarak ayrılma kararı aldık."

CHP'DEN 91 MİLLETVEKİLİ AYRILMIŞTI

CHP'deki son istifa dalgası, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel ile birlikte 91 milletvekilinin partiden ayrılarak YENİ Parti'yi kurmasının ardından geldi.

Söz konusu ayrılıkların ardından CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 44'e düşerken, parti içinde yeni görev dağılımları için süreç başlatılmıştı.

CHP Grup Başkanlığı seçiminde Faik Öztrak ve Gürsel Erol yarışmış, ilk turu önde tamamlayan Erol daha sonra "seçime müdahale edildiği" gerekçesiyle yarıştan çekilmişti.

Muhabir: Haber Merkezi