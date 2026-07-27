Çorum, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) elde ettiği derecelerle adından söz ettirdi. İl genelinden yüzlerce öğrenci Türkiye sıralamasında üst dilimlerde yer alarak önemli bir başarıya imza atarken, Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü elde edilen gurur verici tabloyu kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan sonuçlara göre Çorum’dan 12 öğrenci Türkiye genelinde ilk 1.000’e girme başarısı gösterdi. Bunun yanı sıra 59 öğrenci ilk 5.000’de, 125 öğrenci ilk 10.000’de, 224 öğrenci ilk 20.000’de, 327 öğrenci ilk 30.000’de ve 526 öğrenci ilk 50.000 içerisinde yer aldı. Bu veriler, il genelinde eğitim kalitesinin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, bu başarının planlı ve istikrarlı eğitim çalışmalarının bir sonucu olduğu vurgulandı. Açıklamada, öğretmenlerin özverili çalışmaları, öğrencilerin azmi ve ailelerin desteğinin bu tabloda büyük pay sahibi olduğu ifade edilerek, başarıda emeği geçen tüm paydaşlar tebrik edildi.

Muhabir: Haber Merkezi