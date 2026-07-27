Çorum merkez, Laçin ve Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri teknik personelleri tarafından, tarım alanlarında meydana gelen yangınların ardından hasar tespit çalışmaları titizlikle gerçekleştirildi.

İl Müdür Yardımcısı İsmail Çitil, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Arzu Özkader ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal, ilimiz Merkez Yaydiğin Köyü'nde meydana gelen arazi yangınından etkilenen tarım alanlarında incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen saha ziyaretinde yangından zarar gören alanlar yerinde değerlendirilirken, üreticilerimizle bir araya gelinerek geçmiş olsun dilekleri iletildi. Teknik personel tarafından yangının tarım arazilerinde oluşturduğu etkiler hakkında ön değerlendirmeler yapılarak üreticilerimizin talep ve beklentileri dinlendi.

Laçin ilçemize bağlı Kuyumcu Köyü’nde meydana gelen yangın ile Osmancık ilçemize bağlı Gecek Köyü’nde meydana gelen anız yangını sonrasında teknik ekip etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarda yangından etkilenen tarım arazileri yerinde kontrol edilerek zarar gören alanlar tespit edildi. Üretici ile birebir görüşülerek gerekli kayıt işlemleri tamamlandı.

İl Müdürlüğü olarak yangından etkilenen tüm üreticilere geçmiş olsun dilekleri iletilerek afetlerden etkilenen üreticilerin yanında olmaya devam edildiği, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla sahadaki çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Ayrıca, “Anız yakmayalım, yangın riskine karşı gerekli tedbirleri alalım. Tarım arazilerimizi, doğamızı ve geleceğimizi birlikte koruyalım” görüşüne yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi