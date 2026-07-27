Türkiye Kızılay Derneği Sungurlu Şubesi, ilçede camilerde düzenlenen yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencileri ziyaret ederek çeşitli ikramlarda bulundu.

Ziyaret kapsamında Çorum Kızılay İkram Aracı ile öğrencilere soğuk içecek dağıtılırken, yaz sıcaklarında çocuklara dondurma da ikram edildi. Etkinlikte öğrencilerle sohbet edilerek Kızılay'ın çalışmaları hakkında da bilgiler verildi.

Kızılay Sungurlu Şube Başkanı Kerim Mandıralıoğlu, Hafızlık Kur'an Kursu ve Camisi'nin yanı sıra TOKİ, Fatih, Uyanık, Emek, Veysel Karani, Gürpınar, Muhacir ve Murat camilerindeki Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldiklerini belirtti.

Mandıralıoğlu, “Hafızlık Kur'an Kursu ve Camisi, TOKİ, Fatih, Uyanık, Emek, Veysel Karani, Gürpınar, Muhacir ve Murat Camileri Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrencilerimizle sohbet ettik. Kızılay ve yürüttüğümüz çalışmalar hakkında bilgi vererek çeşitli ikramlarda bulunduk. Rabbim geleceğimizin teminatı olacak yavrularımıza hayırlı gelecekler nasip etsin inşallah. Küçük yüreklere dokunup onları geleceğe hazırlayan hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Vakit neslimize sahip çıkma vakti, vakit imkânların hakkını verme vakti. Neslin ihyasını dert edinip onlara bir şeyler verme gayretinde olan din gönüllülerimize selam olsun” dedi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansırken, Kızılay yetkilileri benzer sosyal etkinliklerle çocukların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ