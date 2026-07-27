Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan 0-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan kız çocukları, İstanbul’daki gençlik kampına katılarak hem doğayla buluştu hem de çeşitli etkinliklerle keyifli zaman geçirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen kamp kapsamında, 13-18 yaş grubu kız çocukları İstanbul Ömer Halisdemir Gençlik Kampı’nda ağırlandı.

Kamp süresince doğa etkinliklerine katılan çocuklar; ekip çalışması, sosyal iletişim ve dayanışma konularında deneyim kazanırken, yeni arkadaşlıklar kurarak çeşitli etkinliklerle dolu bir hafta geçirdi.

Programda çocuklar, İstanbul’un önemli tarihi ve manevi değerlerini de yakından tanıma fırsatı buldu. Sultanahmet Camii ve Tarihi Mısır Çarşısı gibi önemli noktaları ziyaret eden çocuklar, şehrin kültürel mirasını keşfetti. Tekne turuyla da keyifli dakikalar yaşayan çocuklar, doğayla iç içe, öğrenme ve keşif dolu bir kamp deneyimini geride bıraktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bu tür faaliyetlerin çocukların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR