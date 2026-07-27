Çorum merkeze bağlı Büyük Palabıyık Köyü’nde Muharrem ayı nedeniyle “Aşure Günü” düzenlendi.

Köy Muhtarı Ali Ekber Yılmaz’ın organizesi ile düzenlenen Aşure Günü’ne köy halkı ve bazı konuklar katıldı. Hazırlanan aşure, köy halkına ve katılımcılara ikram edilirken, bu vesileyle Kerbela şehitleri de yad edildi.

Palabıyık halkı, acılardan, afetlerden uzak, huzurlu, barış ve aydınlık dolu günler temennisiyle hep birlikte Aşure sofrasında muhabbet paylaşımında bulundu.

Köy Muhtarı Ali Ekber Yılmaz, organizasyona destek veren ve katılan herkese teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin geleneksel olarak sürdürüleceğini açıkladı. Yılmaz, “Aşure Günü etkinliğimize katılarak birlik, beraberlik ve paylaşma kültürümüzü yaşatan tüm canlara gönülden teşekkür ederiz. Bu anlamlı günde emeği geçen, katkı sağlayan, aşure ikramımızın hazırlanmasında ve dağıtımında görev alan herkesten Allah razı olsun. Muhabbetimizin, kardeşliğimizin ve dayanışmamızın daim olmasını temenni ediyor; katılımınız ve destekleriniz için bir kez daha teşekkür ediyor, sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyoruz” dedi.

Muhabir: SELDA FINDIK