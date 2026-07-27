Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlenen “ Ezanı Güzel Okuma Yarışması” Çorum il geneli birincisi belli oldu.

Akşemseddin Camii'nde düzenlenen yarışmada din görevlilerinin performansı İl Müftü Yardımcısı Dr. Fazıl Saraç başkanlığında kurulan komisyon tarafından değerlendirildi.

Komisyonda İl Müftü Yardımcıları Yasin Baykal ve Mehmet Akif Karabulut ile İl Vaizi Faruk Özdemir ve Hz. Ebubekir Camii Müezzin Kayyımı Hasan Çakmak da görev aldı.

İl genelindeki din görevlilerinin katıldığı yarışmanın sonucunda, merkez Gülabid Camii Müezzin Kayyımı Berat Baki Şanal birinci, Kargı ilçesinden Müezzin Kayyım Şerif Bilgili ikinci ve İskilip ilçesinden Müezzin Kayyım Halil İbrahim Demir üçüncü oldu.

Yarışma sonunda dereceye girenlere hediyeleri takdim edilirken bölge yarışmasında ilimizi temsil edecek olan il birincilerine başarı dileklerinde bulunuldu.

Muhabir: Haber Merkezi