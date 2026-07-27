26 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) siyaset yapan, il başkanlığı ve milletvekilliği görevlerinde bulunan Yeni Parti kurucu Milletvekili Mehmet Tahtasız, partisinin kuruluş süreci, örgütlenme çalışmaları ve siyasi hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“HALKIN İSTEĞİYLE YENİ PARTİ KURULDU”

Türkiye'nin birçok ilinde vatandaşlarla bir araya geldiğini ifade eden Tahtasız, halktan yeni bir siyasi oluşum yönünde yoğun talep aldıklarını söyledi.

"Halk bize 'Yeni bir parti kurun, yeni bir yol açın. Arkanıza dönüp baktığınızda halkı göreceksiniz.' dedi. Biz de bu istek doğrultusunda Yeni Parti'yi kurduk." diyen Tahtasız, partinin kurultay sürecinin ağustos ve eylül aylarında tamamlanacağını, parti logosunun da bu süreçte değişeceğini belirtti.

“AK PARTİ’DEN, MHP’DEN DİĞER PARTİLERDEN DESTEK GELİYOR”

Yeni Parti'ye yalnızca CHP'lilerin değil, farklı siyasi görüşlerden vatandaşların da ilgi gösterdiğini dile getiren Tahtasız, birçok kişinin kendisine destek mesajları gönderdiğini söyledi.

"Partili partisiz birçok vatandaşımız bana yazıyor. AK Parti'den, MHP'den ve diğer partilerden bize ulaşan insanlar var. Bu ülkenin bir yeniliğe ihtiyacı olduğunu ve bizi desteklediklerini söylüyorlar."

“TOPLUMUN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ”

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal sorunlarına dikkat çeken Tahtasız, iktidarın uzun yıllardır görevde olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"25 yıldır yorulmuş bir hükümet var. Artık ne esnaf mutlu, ne üniversite mezunu genç mutlu, ne emekli ne de öğrenciler mutlu. İş bulamayan gençlerin sayısı her geçen gün artıyor. Biz Yeni Parti olarak ekonomi, eğitim ve birçok alanda yol haritamızı hazırladık. Esnafımız, KOBİ'lerimiz ve emeklilerimiz için neler yapacağımızı halkımızla paylaşacağız. Genel başkanımızın talimatı doğrultusunda sürekli sahada olacağız. Hiç kimseyi kötülemeden, sadece yapacaklarımızı anlatacağız."

“BÜTÇE; ÜRETİMİ, EMEKLİYİ DESTEKLEMELİ”

Kasım ayı sonunda başlayacak bütçe görüşmelerine de değinen Tahtasız, hazırlanacak bütçenin üretimi ve dar gelirli kesimleri desteklemesi gerektiğini söyledi.

"Bu bütçe faiz bütçesi olmasın. Emeklinin, işçinin, esnafın ve üretimin bütçesi olsun. Bugün kim üretirse üretsin mutsuz."

“ÜYELİK SİSTEMİ 29 TEMMUZ’DA AÇILIYOR”

29 Temmuz Çarşamba günü Yeni Parti'ye üyelik sistemi açılacağını bildiren Tahtasız, birçok insanın ‘Sayın vekilim hemen bağış kampanyasını başlatın ben emekliyim açlığa zaten alıştık. Gerekirse bir ay daha aç kalırız ama Yeni Parti'ye destek olmak istiyoruz’ dediğini söyledi. 'Biz halkın umudu olduğumuza inanıyoruz' diyen Milletvekili Tahtasız, "Yeni Parti tüm kesimleri kucaklayan bir parti oldu." ifadesini kullandı.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ