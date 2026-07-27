Çorum Belediyesi tarafından, daha önce atıl bir fidanlık olan alanın dönüştürülmesiyle kente kazandırılan lavanta bahçesi, ziyaretçi akınına uğruyor. Çomar Barajı etrafında bulunan bahçe, eşsiz manzarası ve kokusuyla Çorum ve çevre illerden gelen misafirlerden büyük ilgi görüyor. Özellikle yaz aylarında mor rengin en canlı tonlarına bürünen bahçe, doğal bir fotoğraf stüdyosuna dönüşüyor. İçerisine yerleştirilen nostaljik unsurlar ve özel dekorlarla zenginleştirilen lavanta bahçesi, gelin ve damatların stüdyosu haline geldi. Sosyal medya kullanıcıları ve doğa fotoğrafçıları için vazgeçilmez bir alan bahçeyi ziyaret eden vatandaşlar, şehrin gürültüsünden uzaklaşarak mor çiçekler arasında hem stres atıyor hem de hatıralarını ölümsüzleştiriyor.

Lavanta bahçesine gezmek Sungurlu ilçesinden gelen Mikail Kenan Sarı ve eşi Büşra Sarı, bahçeyi herkesin ziyaret etmesi gerektiğini söylediler.

“RÜYA ŞEHRE YAKIŞIR BİR RÜYA CENNETİ OLMUŞ”

Lavanta ilk kez geldiğini belirterek çok beğendiğini söyleyen Ferdi Önen, “Çorum için rengarenk olmuş. Çorum halkı içinde çok güzel rengarenk çiçeklerle örtülü güzel bir bahçe. İnsanların zamanını geçirebileceği rüya şehre yakışır bir rüya cenneti olmuş” diye konuştu.

“BELEDİYE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLER”

Ailesiyle birlikte lavanta bahçesine gelerek eğlenceli vakit geçirdiğini söyleyen Ebrar Uçar ise, "Burası çok güzel ve her sene geliyoruz. Bugün arabaya ve traktöre bindim ve eğlendim. Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı