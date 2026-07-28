Yönetmenliğini ve senaristliğini Ameen Nayfeh’in üstlendiği, başrollerinde Ali Suliman ile Anna Unterberger’in yer aldığı 2020 yapımı “200 Metre” filmi, Batı Şeria’da yaşayan bir ailenin dramını konu alıyor. Filmde, aralarında sadece 200 metre mesafe bulunan ancak İsrail’in inşa ettiği duvar nedeniyle ayrı düşen Mustafa ile eşi ve çocuklarının hikâyesi anlatılıyor.

Programda konuşan Av. Burak Karaca, filmin yalnızca bir dram unsuru taşımadığını, aynı zamanda işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları çarpıcı bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti. Karaca, sıradan yaşam faaliyetlerinin dahi Filistinliler için büyük engellere dönüştüğünü vurguladı.

Gösterimde, oğluna ulaşmak isteyen bir babanın yalnızca 200 metrelik mesafeyi aşabilmek için 200 kilometrelik zorlu bir yolculuğa çıkmak zorunda kalmasının anlatıldığı sahneler izleyicilerle buluştu. Film, duvarlar ve sınırlar üzerinden ailelerin yaşadığı derin acıyı gözler önüne serdi.

Program sonunda katılımcıların film üzerine görüşleri alındı. Katılımcılar, duvar ve sınır kavramlarının hem sembolik hem de somut anlamda Filistin halkının yaşadığı sıkıntıları temsil ettiğini dile getirdi.

Etkinliğin sonunda değerlendirmede bulunan Filistin Atölyesi üyesi Av. Burak Karaca, bu tür programlarla Filistin davasına olan ilgiyi canlı tutmayı ve yaşananları sanatın evrensel diliyle anlatmayı hedeflediklerini belirtti.