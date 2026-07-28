MÜSİAD Tekstil, Deri ve Hazırgiyim Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Gümüşkaya ile MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Murat Ömer Battal ve beraberlerindeki heyet, Çorum Valisi Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Çorum’un sanayi ve ticaret potansiyeli ele alınırken, özellikle tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. İş dünyasının beklenti ve önerilerinin de gündeme geldiği görüşmede, karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ali Çalgan, kamu kurumları ile iş dünyası arasındaki iş birliği ve istişare kültürünün önemine dikkat çekerek, bu tür temasların ilin ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Muhabir: SELDA FINDIK