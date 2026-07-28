Göreve başlaması dolayısıyla yapılan açıklamada, gelişen sanayisi, artan yatırımları ve büyüyen istihdam potansiyeliyle dikkat çeken Çorum’un kalkınmasına katkı sunmanın hedeflendiği vurgulandı. Açıklamada, iş arayanlar ile işverenlere yönelik etkin, kaliteli ve çözüm odaklı hizmet sunulacağı ifade edildi.

Çorum’un çalışma hayatına katkı sağlayacak projelerin kararlılıkla sürdürüleceğinin altı çizilirken, Sezgin Saraçoğlu’nun görevinin hem il hem de çalışma hayatı açısından hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Muhabir: Haber Merkezi