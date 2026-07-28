Laboratuvar analizleri sonucunda kaşar peynirinden beyaz peynire, eritme peynirlerinden tost peynirlerine kadar çok sayıda ürün listelere girdi.
Bazı ürünlerde bitkisel yağ, nişasta ve eritme tuzu tespit edilirken, bazılarında ise yağ oranının mevzuatta belirtilen seviyenin altında olduğu belirlendi.
TARIM BAKANLIĞI 2026'DA BU PEYNİR MARKALARINI İFŞA ETTİ
Peynir alırken etikete bakmak artık yetmiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılında yayımladığı denetim sonuçları, birçok şehirde çok sayıda peynir markasında mevzuata aykırılık tespit edildiğini ortaya koydu.
Özellikle Aksaray'ın Ortaköy ilçesi en fazla usulsüzlüğün görüldüğü merkez olurken, Mersin'in Mut, Konya'nın Akşehir ve Manisa'nın Kula ilçeleri de listede öne çıktı.
İşte 2026 yılında ifşa edilen peynir markaları, firmaları, listeye alınma nedenleri ve şehir şehir tam liste...
AKSARAY - MERKEZ
Marka: ÜÇLER
Listeye eklenme tarihi: 29.01.2026
Tespit edilen ürünler: Yarım yağlı taze beyaz peynir
Usulsüzlük: Yağ oranının düşük olması.
Marka: SÜTTANESİ
Listeye eklenme tarihi: 29.01.2026
Tespit edilen ürünler: Tam yağlı taze kaşar peyniri
Usulsüzlük: Yağ oranının düşük olması.
Marka: SABIR
Listeye eklenme tarihi: 29.01.2026
Tespit edilen ürünler: Tam yağlı taze beyaz peynir
Usulsüzlük: Yağ oranının düşük olması.
Marka: UFUKBEY
Listeye eklenme tarihi: 29.01.2026
Tespit edilen ürünler: Tam yağlı taze kaşar peyniri
Usulsüzlük: Yağ oranının düşük olması.
Marka: ÇİĞDEMLİ
Listeye eklenme tarihi: 29.01.2026
Tespit edilen ürünler: Yarım yağlı taze beyaz peynir
Usulsüzlük: Yağ oranının düşük olması.
AKSARAY - ORTAKÖY
Marka: AKSARAY SELAY TOSTLUK VE KAHVALTILIK PEYNİR
Listeye eklenme tarihi: 12.03.2026
Tespit edilen ürünler: Yarım yağlı taze eritme peyniri
Usulsüzlük: Yağ oranının düşük olması.
Marka: DOĞUKAN
Listeye eklenme tarihi: 29.01.2026
Tespit edilen ürünler: Tam yağlı taze beyaz peynir
Usulsüzlük: Yağ oranının düşük olması.
Marka: AKSES
Listeye eklenme tarihi: 29.01.2026
Tespit edilen ürünler: Yarım yağlı taze beyaz peynir (2 farklı kayıt)
Usulsüzlük: Yağ oranının düşük olması.
Marka: ALKIŞBEY
Listeye eklenme tarihi: 29.01.2026
Tespit edilen ürünler: Tam yağlı beyaz peynir
Usulsüzlük: Yağ oranının düşük olması.
Marka: ERTAT
Listeye eklenme tarihi: 29.01.2026
Tespit edilen ürünler: Yağlı beyaz peynir
Usulsüzlük: Yağ oranının düşük olması.
Marka: TUĞÇEM
Listeye eklenme tarihi: 29.01.2026
Tespit edilen ürünler: Yarım yağlı beyaz peynir
Usulsüzlük: Yağ oranının düşük olması.
Marka: SÜHABEY
Listeye eklenme tarihi: 29.01.2026, 12.03.2026 ve 22.04.2026
Tespit edilen ürünler: Tam yağlı, yarım yağlı ve yağlı beyaz peynir çeşitleri
Usulsüzlük: Farklı tarihlerde yapılan denetimlerde yağ oranının düşük olması.
Marka: EGGE
Listeye eklenme tarihi: 29.01.2026
Tespit edilen ürünler: Yarım yağlı eritme tost peyniri, tam yağlı taze kaşar peyniri
Usulsüzlük: Yağ oranının düşük olması.
Marka: ORTAT
Listeye eklenme tarihi: 29.01.2026
Tespit edilen ürünler: Az yağlı taze beyaz peynir
Usulsüzlük: Yağ oranının düşük olması.
Marka: EREN
Listeye eklenme tarihi: 29.01.2026
Tespit edilen ürünler: Tam yağlı beyaz peynir
Usulsüzlük: Yağ oranının düşük olması.
ANTALYA - SERİK
2026 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı kamuoyu duyurularında Antalya'da faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği peynir ürünü, laboratuvar analizlerinde tespit edilen uygunsuzluk nedeniyle listeye girdi.
Firma adı: AKDENİZ SÜT ÜRÜNLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: CHEESEMAN
Listeye Eklenme Tarihi: 17.02.2026
Tespit edilen ürün
• Ürün Adı: YARIM YAĞLI TAZE ÇERKEZ PEYNİRİ / ERİTME PEYNİRİ - 500 G
• Parti / Seri No: 18.08.2025
• Usulsüzlük Nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması
AYDIN - EFELER
2026 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı kamuoyu duyurularında Aydın'da faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği peynir ürünü, laboratuvar analizlerinde tespit edilen uygunsuzluk nedeniyle listeye alındı.
Firma adı: AYBEY SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: İLAYDA ÇİFTLİĞİ
Listeye Eklenme Tarihi: 16.04.2026
Tespit edilen ürün
• Ürün Adı: KAŞAR PEYNİRİ (1000 GR)
• Parti / Seri No: 008
• Usulsüzlük Nedeni: Eritme Tuzu Tespiti
BALIKESİR - ALTI EYLÜL
2026 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı kamuoyu duyurularında Balıkesir'de faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği peynir ürünü, laboratuvar analizlerinde tespit edilen uygunsuzluk nedeniyle listeye alındı.
Firma adı: ÖZIŞIK SÜT ÜRÜNLERİ YEM GIDA TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: ÖZIŞIK
Listeye Eklenme Tarihi: 02.04.2026
Tespit edilen ürün
• Ürün Adı: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ
• Parti / Seri No: ÖKP250731
• Usulsüzlük Nedeni: Eritme Tuzu Tespiti
BURSA - MUSTAFAKEMALPAŞA
Firma Adı: EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MUSTAFAKEMALPAŞA FABRİKASI
Marka: EKER
ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 1000 G
Parti Seri No: P141442155
Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması
Listeye eklenme tarihi: 02.04.2026
ELAZIĞ - KARAKOÇAN
Firma Adı: YÜSRA KUYUMCULUK HAYVANCILIK İNŞAAT TAAHHÜT GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: ŞAVAK GENÇOĞLU
ÜRÜN ADI: TAZE TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ
Parti Seri No: 25.10.2025
Uygunsuzluk nedeni: Eritme Tuzu Tespiti
Listeye eklenme tarihi: 18.06.2026
🟥ELAZIĞ - MERKEZ
Firma Adı: AK-PA ŞAVAK İNŞAAT GIDA İMALAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: AKPA ŞAVAK
ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ
Parti Seri No: 1812
Uygunsuzluk nedeni: Eritme Tuzu Tespiti
Listeye eklenme tarihi: 18.06.2026
KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT
Firma Adı: KELEBEKLER HAYVANCILIK TARIM GIDA NAKLİYE OTOMOTİV TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: AYDA
ÜRÜN ADI: YARIM YAĞLI BEYAZ PEYNİR
Parti Seri No: BY0711
Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması
Listeye eklenme tarihi: 12.03.2026
Firma Adı: KELEBEKLER HAYVANCILIK TARIM GIDA NAKLİYE OTOMOTİV TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: AYDA
ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI PASTÖRİZE SÜTTEN ÜRETİLMİŞ PEYNİR
Parti Seri No: BY 0209
Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması
Listeye eklenme tarihi: 29.01.2026
KAHRAMANMARAŞ - TÜRKOĞLU
Firma Adı: ŞENSA SÜT ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK TARIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: ŞENSA
ÜRÜN ADI: YARIM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ
Parti Seri No: 153
Uygunsuzluk nedeni: Bitkisel Yağ Tespiti, Eritme Tuzu Tespiti
Listeye eklenme tarihi: 12.03.2026
KARS - MERKEZ
Firma Adı: ÖZ-KAR SÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: KARSBEYİ
ÜRÜN ADI: KARS GÖBEK KAŞAR PEYNİRİ
Parti Seri No: 2161080 K.K.
Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması, Eritme Tuzu Tespiti
Listeye eklenme tarihi: 18.06.2026
KONYA - AKŞEHİR
Firma Adı: MİRAS SÜT ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: MİRSAN AKŞEHİR
ÜRÜN ADI: YARIM YAĞLI BEYAZ PEYNİR
Parti Seri No: KAS12
Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması
Listeye eklenme tarihi: 22.07.2026
🟥Firma Adı: MİRAS SÜT ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: MİRSAN AKŞEHİR
ÜRÜN ADI: YARIM YAĞLI BEYAZ PEYNİR
Parti Seri No: EKI10
Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması
Listeye eklenme tarihi: 22.07.2026
Firma Adı: MİRAS SÜT ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: MİRSAN AKŞEHİR
ÜRÜN ADI: YARIM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR
Parti Seri No: EYL27
Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması
Listeye eklenme tarihi: 22.07.2026
🟥Firma Adı: MİRAS SÜT ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: AL SÜT
ÜRÜN ADI: YARIM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR
Parti Seri No: EYL19
Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması
Listeye eklenme tarihi: 22.07.2026
Firma Adı: MİRAS SÜT ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: MİRSAN
ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR
Parti Seri No: EKİ25
Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması
Listeye eklenme tarihi: 22.07.2026
🟥KONYA - EREĞLİ
Firma Adı: ERBALCILAR GIDA TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: BERENER
ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR
Parti Seri No: 300
Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması
Listeye eklenme tarihi: 22.07.2026
🟥Firma Adı: İFLAS HAL. ERKON SÜT ÜRÜNLERİ GIDA TARIM VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: ERKON
ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ
Parti Seri No: 273
Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması
Listeye eklenme tarihi: 22.07.2026
🟥 KONYA - MERAM
Firma Adı: ÖZEMEK TEREYAĞI SÜT ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: EBRAR ALYA
ÜRÜN ADI: AYÇEKİRDEĞİ MISIR ÇÖREKOTU ÇEŞNİLİ TAM YAĞLI TAZE ERİTME PEYNİRİ
Parti Seri No: 10.10.2025
Uygunsuzluk nedeni: Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti
Listeye eklenme tarihi: 22.07.2026
🟥Firma Adı: ÖZEMEK TEREYAĞI SÜT ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: EBRAR ALYA
ÜRÜN ADI: YARIM YAĞLI TAZE ERİTME PEYNİRİ
Parti Seri No: 30.09.2025
Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması
Listeye eklenme tarihi: 22.07.2026
🟥KÜTAHYA - GEDİZ
Firma Adı: DOĞUŞ ET VE SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-GEDİZ ŞUBESİ
Marka: DOĞUŞ
ÜRÜN ADI: YARIM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR
Parti Seri No: 01
Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması
Listeye eklenme tarihi: 01.06.2026
🟥MANİSA - KULA
Firma Adı: İFLAS HAL.TAKIŞ GIDA SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: TAKIŞOĞLU
ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ
Parti Seri No: 253-A MAN
Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması
Listeye eklenme tarihi: 22.07.2026
🟥 Firma Adı: İFLAS HAL.TAKIŞ GIDA SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: MORA ÇİFTLİK
ÜRÜN ADI: DİLİMLİ KAŞAR PEYNİRİ
Parti Seri No: 07/08
Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması
Listeye eklenme tarihi: 22.07.2026
🟥 Firma Adı: EŞME YEM SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK NAKLİYE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
Marka: ÇAMOLUK
ÜRÜN ADI: KAŞAR PEYNİRİ
Parti Seri No: 122
Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması
Listeye eklenme tarihi: 16.04.2026
🟥 Firma Adı: EŞME YEM SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK NAKLİYE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
Marka: HAMİTKÖY
ÜRÜN ADI: YARIM YAĞLI TAZE ERİTME TOST PEYNİRİ
Parti Seri No: 29.08.2024
Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması
Listeye eklenme tarihi: 16.04.2026
🟥 Firma Adı: EŞME YEM SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK NAKLİYE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
Marka: ÇAMOLUK
ÜRÜN ADI: KAŞAR PEYNİRİ
Parti Seri No: 2501
Uygunsuzluk nedeni: Eritme Tuzu Tespiti
Listeye eklenme tarihi: 16.04.2026
🟥 MERSİN - MUT
Firma Adı: MUTUM SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT GIDA NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: DOY HOREKA
ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ (1000 GR)
Parti Seri No: 033
Uygunsuzluk nedeni: Bitkisel Yağ Tespiti
Listeye eklenme tarihi: 22.07.2026
🟥 Firma Adı: MUTUM SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT GIDA NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: DOY HOREKA
ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ (1000 GR)
Parti Seri No: 072
Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması, Eritme Tuzu Tespiti
Listeye eklenme tarihi: 22.07.2026
🟥 Firma Adı: MUTUM SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT GIDA NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: DOY HOREKA
ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ (1000 GR)
Parti Seri No: 073
Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması
Listeye eklenme tarihi: 22.07.2026
🟥 Firma Adı: MUTUM SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT GIDA NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: DOY HOREKA
ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ (1000 GR)
Parti Seri No: 01032026/1
Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması, Eritme Tuzu Tespiti
Listeye eklenme tarihi: 18.06.2026
🟥Firma Adı: MUTUM SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT GIDA NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: DOY HOREKA
ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ (1000 GR)
Parti Seri No: 055
Uygunsuzluk nedeni: Eritme Tuzu Tespiti
Listeye eklenme tarihi: 18.06.2026
🟥Firma Adı: MUTUM SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT GIDA NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: ELA MUTLU
ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI ERİTME PEYNİRİ (1000 GR)
Parti Seri No: 061
Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması
Listeye eklenme tarihi: 18.06.2026
🟥 Firma Adı: MUTUM SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT GIDA NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: DOY HOREKA
ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ (1000 GR)
Parti Seri No: 30032026/1
Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması
Listeye eklenme tarihi: 18.06.2026
🟥Firma Adı: MUTUM SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT GIDA NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: DOY HOREKA
ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ (1000 GR)
Parti Seri No: 28032026/1
Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması, Eritme Tuzu Tespiti
Listeye eklenme tarihi: 18.06.2026
🟥Firma Adı: MUTUM SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT GIDA NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: DOY HOREKA
ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ (1000 GR)
Parti Seri No: 19032026/1
Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması, Eritme Tuzu Tespiti
Listeye eklenme tarihi: 18.06.2026
🟥Firma Adı: MUTUM SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT GIDA NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: DOY HOREKA
ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ (1000 GR)
Parti Seri No: 07032026/1
Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması, Eritme Tuzu Tespiti
Listeye eklenme tarihi: 18.06.2026
🟥Firma Adı: MUTUM SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT GIDA NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: DOY HOREKA
ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ (1000 GR)
Parti Seri No: 16022026-1
Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması
Listeye eklenme tarihi: 01.06.2026
🟥OSMANİYE - MERKEZ
Firma Adı: KAYA SÜT ÜRÜNLERİ-MEHMET KAYA
Marka: BAŞAK YAYLASI
ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ
Parti Seri No: 150326
Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması, Eritme Tuzu Tespiti
Listeye eklenme tarihi: 01.06.2026
🟥SAKARYA - HENDEK
Firma Adı: ÖZERLER SÜT ÜRÜNLERİ VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ
Marka: FORMİA (PİZZALIK PEYNİR)
ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI TAZE ERİTME PEYNİRİ
Parti Seri No: 0503
Uygunsuzluk nedeni: Bitkisel Yağ Tespiti
Listeye eklenme tarihi: 22.07.2026
🟥SAKARYA - PAMUKOVA
Firma Adı: HAMM SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: HAMM SÜT
ÜRÜN ADI: YARIM YAĞLI ERİTME PEYNİRİ
Parti Seri No: 05.04.2026
Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması
Listeye eklenme tarihi: 22.07.2026
🟥KAYSERİ - MELİKGAZİ
Firma Adı: SAFİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GIDA TARIM HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: AHLAS
ÜRÜN ADI: ERİTME TAZE ÇEÇİL PEYNİRİ
Parti Seri No: 24.02.2026
Uygunsuzluk nedeni: Nişasta Tespiti
Listeye eklenme tarihi: 01.06.2026
🟥UŞAK - EŞME
Firma Adı: EŞME YEM SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK NAKLİYE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
Marka: ÇAMOLUK
ÜRÜN ADI: KAŞAR PEYNİRİ
Parti Seri No: 300
Uygunsuzluk nedeni: Bitkisel Yağ Tespiti
Listeye eklenme tarihi: 18.06.2026
🟥 GAZİANTEP
Firma: EMİNOĞLU SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ - Cuma Gültekin
Marka: YÖRELİ YÖRESEL
Ürün: Peynir
Usulsüzlük: Bitkisel Yağ Tespiti
Tarih: 29.01.2026
🟥 İZMİR - TİRE
Firma: TEK AR GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Marka: TEKAR SÜT ÜRÜNLERİ
Ürün: Yarım yağlı taze kaşar peyniri (2000 gr)
Usulsüzlük: Bitkisel yağ tespiti, Eritme tuzu tespiti
Tarih: 22.07.2026
ÜNLÜ PEYNİR MARKASI GÜNDEM OLMUŞTU
Öte yandan, geçen hafta Türkiye'nin ünlü peynir firması Tahsildaroğlu'nun da bir ürününde "listeria" bakterisi tespit edildiği öğrenilmişti.
Konuyla ilgili şirketten, uygunsuzluğun yalnızca 290625 parti numaralı 400 gram Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürününde tespit edildiğini, bildirimin ardından söz konusu partinin tedbiren piyasadan çekildiğini belirtilmişti.
Açıklamada, üretim tesisinde yapılan ek analizlerde diğer ürünlerde Listeria monocytogenes bulgusuna rastlanmadığı, çevresel numuneler ile ardışık parti ürünlerinin de incelendiği ifade edilmişti.
Tarım ve Orman Bakanlığı ise ilgili partiye ait ürünlerin toplatılarak imha edildiğini, firmaya idari para cezası uygulandığını ve benzer ürünlerde analizlerin sürdüğünü açıklamıştı.