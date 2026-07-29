Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, esnaf ve sanatkârların finansmana erişimini kolaylaştıracak önemli bir düzenlemeyi kamuoyuyla paylaştı.

Canbek, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği (TESKOMB) tarafından alınan karar doğrultusunda, daha önce 1 milyon TL olan kredi üst limitinin 1 milyon 500 bin TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

Başkan Canbek, 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyle birlikte kredi limitlerinin yanı sıra kredi vadelerinde de önemli iyileştirmeler yapıldığını söyledi. Canbek, yeni uygulamanın Çorum başta olmak üzere Türkiye genelindeki tüm esnaf ve sanatkârlara önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, güncellenen limitlerin işletmelerin büyümesine, yeni yatırımların hayata geçirilmesine ve ekonomik faaliyetlerin güçlenmesine destek olacağını kaydetti.

İŞYERİ VE TAŞIT KREDİLERİNDE ÜST LİMİT 3,5 MİLYON TL

Yeni düzenlemeye göre işletme kredilerinde üst limit 1 milyon 500 bin TL olurken, işyeri edindirme ve taşıt edindirme kredilerinde üst limit 3 milyon 500 bin TL'ye çıkarıldı.

Kredi vadelerinde de esnaf lehine düzenlemeler yapıldı. Buna göre; İşletme kredilerinde vade süresi 4 yıl olarak devam edecek. İşyeri edindirme kredilerinde vade 6 yıla çıkarıldı. Taşıt edindirme kredilerinde ise vade 5 yıl olarak uygulanacak. Güncellenen kredi limitleri ve yeni vadeler, 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren kullandırılacak krediler için geçerli olacak.

“ESNAFIMIZA GÜÇ KATACAK”

Başkan Vedat Canbek, yapılan düzenlemenin özellikle finansman ihtiyacı duyan esnaf ve sanatkarlar açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Yeni kredi limitleri ve uzatılan vadeler sayesinde esnafımız işlerini daha rahat büyütebilecek, yatırımlarını gerçekleştirebilecek ve ekonomik faaliyetlerini daha güçlü şekilde sürdürebilecektir. Düzenlemenin tüm ortaklarımıza hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Canbek, kredi limitlerinin artırılmasına katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a, Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil'e ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül'e Çorumlu esnaf ve sanatkarlar adına teşekkür etti.

Canbek, "Alınan kararın Çorumlu esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere ülkemizdeki tüm esnaf camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Muhabir: SELDA FINDIK