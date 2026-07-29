Japonlar, Hitit uygarlığına en fazla duyarlılık gösteren ulusların başında geliyor.

Japon prenslerinin çeşitli zamanlarda Hitit başkenti Hattuşa’yı ziyaret etmeleri de bunun göstergesi.

Nitekim, Japonya’nın İstanbul Başkonsolosu Ryoji İwama ve eşi Eiko İwama da, Hitit uygarlığının başkenti Hattuşa’da iki gün geçirdi.

İwama çifti, Boğazkale’de Aşıkoğlu Otel’de konaklarken, Hattuşa örenyerini ve Boğazköy Müzesi’ni ilgiyle gezdi.

Aşıkoğlu Tesisleri Sahibi Cengiz Aşıkoğlu, Başkonsolos Ryoji İwama’ya Hattuşa’nın Japonca tanıtım kitabını hediye etti.

Japon çiftin akşam yemeğinde tercihleri de, mantı, karnıyarık ve jips oldu.