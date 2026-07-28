Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki pazar yerlerinde düzenin sağlanması için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Salı Pazarı'nda gerçekleştirilen kontrollerde, vatandaşların ürünleri kendisinin seçerek almasını öngören "seç-al" kuralına aykırı davrandığı tespit edilen bir pazar esnafına cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri tarafından bariyerlerle çevrilen tezgah geçici süreliğine faaliyetten men edilirken, tezgahın önüne de kapatma gerekçesini belirten afiş asıldı.

Uygulanan cezai işlem ve denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilisi, "Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak, Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda, pazar yerlerinde denetimlerimizi aralıksız sürdürmekteyiz. Salı Pazarı'nda 'seç-al' kurallarına uymayan pazar esnafına tezgah kapatma cezası uygulanmıştır. Denetimlerimize kararlılıkla devam ederek, vatandaşlarımızın kaliteli gıda tüketmesini sağlayacağız" dedi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı