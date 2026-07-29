TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak göreve başlayacak olan Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Vali Ali Çalgan’a veda ziyaretinde bulundu.

Vali Çalgan, Çorum’a değerli hizmetleri nedeniyle Prof. Baykam’a teşekkür ederken, yeni görevinde de başarılar diledi.

Prof.Dr. Nurcan Baykam, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a da veda etti.

Prof. Baykam’ın Hitit Üniversitesi’ne uzun yıllar özveriyle hizmet ettiğini belirten Başkan Aşgın, kend6isine teşekkürlerini ve başarı dileklerini iletti.