Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen Uluslararası Çorum Hitit Fuarı ve Festivali, altı gün boyunca kentin dört bir yanında gerçekleştirilen onlarca etkinlikle tamamlandı. Kültür, sanat, gastronomi ve sporun buluştuğu festival, her yaştan vatandaşın yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Festival süresince düzenlenen ünlü sanatçı konserleri, halk oyunları gösterileri, kültür ve sanat etkinlikleri, gastronomi programları, spor organizasyonları ve çocuk etkinlikleri binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Kentin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle Çorum, festival coşkusunu dolu dolu yaşadı.

TRT Müzik ekranlarından canlı yayınlanan "Zamâne" programı, Uluslararası Sanat Çalıştayı, yöresel lezzetlerin tanıtıldığı gastronomi etkinlikleri, Türk Çoban Köpekleri Irk Standartları Yarışması, trap atışları, çocuk şenlikleri ve yaz sineması gösterimleri festival programının öne çıkan etkinlikleri arasında yer aldı.

AŞGIN: “ÇORUM TARİHİNİN EN GÖRKEMLİ

FESTİVALLERİNDEN BİRİNİ YAŞADIK”

Festivalin ardından değerlendirmelerde bulunan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, festivale gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Aşgın, "38. Uluslararası Çorum Hitit Fuarı ve Festivalimizi büyük bir coşku ve birlik beraberlik içerisinde tamamladık. Kültürüyle, sanatıyla, sporu ve gastronomisiyle şehrimizin bütün değerlerini bir hafta boyunca vatandaşlarımızla buluşturduk. On binlerce vatandaşımız festival coşkusunu yaşadı. Meydanlarımızı dolduran hemşehrilerimize ve şehrimize gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum.

Geride bıraktığımız festival, katılımı, etkinlik çeşitliliği ve oluşturduğu atmosferle bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz en görkemli festivallerden biri oldu. Çorum'un birlik ve beraberliğini bir kez daha tüm Türkiye'ye gösterdik. Her geçen yıl üzerine koyarak büyüttüğümüz festivalimizi, önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü ve uluslararası bir kimlikle sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi