Çorum Terziler Odası Başkanı Sadık Balaban, küçük esnafın giderek ağırlaşan ekonomik koşullar altında ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirterek, esnafın beklentilerinin bir an önce karşılanması gerektiğini söyledi.

Bağ-Kur prim yükünün hafifletilmesi gerektiğine dikkat çeken Balaban, yıllardır gündemde olan prim gün sayısının düşürülmesine yönelik düzenlemenin artık hayata geçirilmesini beklediklerini ifade etti.

Esnaf ve sanatkârların yüksek prim ödemeleri nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığını dile getiren Balaban, Bağ-Kur'da emeklilik için aranan 9 bin prim gününün 7 bin 200 güne indirilmesine yönelik beklentinin her geçen gün arttığını dile getirdi.

“Esnafımız bu düzenlemenin çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyor” diyen Sadık Balaban, çalışanlar arasında sosyal güvenlik açısından adaletin sağlanmasının önemine vurgu yaparak, şu değerlendirmede bulundu:

“Esnafımız yıllardır büyük fedakârlıklarla ticaretini sürdürmeye çalışıyor. Artan maliyetler, yüksek giderler ve ekonomik şartlar zaten yeterince zorlayıcı. Buna bir de ağır Bağ-Kur prim yükü eklenince birçok esnafımız zor durumda kalıyor. Daha önce gündeme gelen 9 bin prim gününün 7 bin 200 güne düşürülmesine yönelik düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını bekliyoruz. Esnafımızın en büyük beklentilerinden biri budur.”

MARKA DENETİMLERİ MAĞDUR EDİYOR

Balaban, açıklamasında son dönemde artan marka denetimlerine de değinerek, özellikle küçük esnafın bu süreçte ciddi mağduriyet yaşadığını savundu.

Denetimlerin uygulanış biçiminin esnaf üzerinde büyük baskı oluşturduğunu ifade eden Oda Başkanı Sadık Balaban, iyi niyetli ticaret yapan küçük işletmelerin ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

“Marka denetimleri nedeniyle birçok esnafımız büyük sıkıntılar yaşıyor. Küçük işletmelerimizin ayakta kalması her geçen gün zorlaşıyor. Esnafa yapılan bu zulmün artık sona ermesini istiyoruz. Denetimler elbette yapılmalıdır ancak esnafı mağdur eden uygulamalardan vazgeçilmelidir. Çözüm odaklı, rehberlik eden ve üretimi destekleyen bir anlayış benimsenmelidir.”

“ESNAFIN YAŞAMASI EKONOMİNİN GÜÇLENMESİ DEMEKTİR”

Terziler Odası Başkanı Sadık Balaban, esnafın desteklenmesinin yalnızca küçük işletmeler için değil, ülke ekonomisi açısından da büyük önem taşıdığını belirterek, yetkililere çağrıda bulundu.

Balaban, “Esnaf güçlü olursa şehir ekonomisi güçlü olur. Küçük işletmelerimizin ayakta kalabilmesi için hem Bağ-Kur konusunda beklenen düzenleme hayata geçirilmeli hem de marka denetimlerinden kaynaklanan mağduriyetler giderilmelidir. Esnafımızın sesi duyulmalı ve beklentileri karşılanmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR